В Госдуме предложили распределить регионы по зонам выплаты маткапитала Депутат Гусев предложил распределить регионы по зонам выплаты маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил распределить российские регионы по трем зонам и в зависимости от них выплачивать повышенный материнский капитал. В беседе с NEWS.ru он отметил, что эксперты ВЭБа выступили за установку прогрессивной шкалы выплат материнского капитала в зависимости от очередности рождения детей. По мнению Гусева, эту инициативу можно улучшить.

Необходимо сделать маткапитал прогрессивным в зависимости от тяжести демографической ситуации в регионе. Чем хуже — тем больше выплаты. Предлагаю распределить российские регионы по трем зонам и в зависимости от них выплачивать повышенный материнский капитал, — заявил Гусев.

Депутат предложил распределить зоны и коэффициенты по принципу: регионы относительного благополучия — коэффициент выплат 1, регионы недостатка рождаемости — коэффициент выплат 1,5, регионы демографического бедствия — коэффициент выплат 2. Также Гусев отметил необходимость поддержки регионов с критической демографической ситуацией.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала. Некоторые депутаты обратились в правительство РФ с инициативой по введению возрастного ценза в программу — например, выдавать средства только женщинам, родившим до 25–30 лет.