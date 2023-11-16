В РФ придумали наказание за склонение к аборту: будут ли сажать в тюрьму Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к абортам

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Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди предложила подумать об ужесточении ответственности за склонение к аборту. Какое наказание может грозить россиянам за это?

Что сказала Ковитиди о наказании за призыв к аборту

По словам сенатора, речь идет о принуждении женщин к аборту через уговоры, предложения, подкуп, обман или другие требования.

«Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», — сказала она РИА Новости.

Ковитиди уверена, что санкция за подобные административно-правовые правонарушения должна быть более ощутимой.

«Возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за „незаконное проведение искусственного прерывания беременности“ пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта», — подчеркнула сенатор.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее мнению, вопросы, связанные со случаями медицинских показаний прерывания беременности, должны быть четко регламентированы с целью сохранения жизни и здоровья женщины.

Ковитиди также заявила о необходимости дополнительного нормативно-правового регулирования вопросов социальной защиты беременных женщин и противодействия информационным угрозам семье, материнству, отцовству и детству.

«Многодетные семьи в России должны стать нормой общественной жизни. Для этого женщины должны захотеть рожать детей. В государстве должны быть рассмотрены дополнительные меры материальной поддержки семей, в которых рождается четверо, пятеро и более детей», — считает политик.

Будут ли сажать в тюрьму за склонение к аборту

Согласно части 1 ст. 123 УК РФ, проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Согласно части 3 ст. 123 УК РФ, если проведение искусственного прерывания беременности повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью, то такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предложила Ковитиди для стимуляции российских женщин к рождению детей

Сенатор отметила, что необходимо ввести ряд существенных преференций для будущих матерей, которые учатся в высших и среднеобразовательных учреждениях. По ее словам, меры должны быть направлены на то, чтобы учеба и работа не стали преградой для молодых матерей на пути к рождению ребенка.

«Право на последующий перевод беременной студентки с заочной, дневной, вечерней формы обучения с платной формой обучения на бюджетную, бесплатную, может стать серьезным прорывом в решении вопроса повышения рождаемости среди молодежи», — заявила Ковитиди.

Как отреагировали на инициативу Ковитиди в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не поддержала предложение Ковитиди о введении уголовной ответственности за склонение к абортам. В комментарии NEWS.ru она отметила, что меры поддержки молодых матерей должны быть иными.

«Если бы Ольга Ковитиди внесла в Госдуму закон о жилье молодым семьям, об учреждении студенческой семье стипендии в размере двух прожиточных минимумов нашим молодым мамам, тогда я, может быть, поддержала бы. В отсутствие других предложений, которые представляли бы собой меры поддержки будущей матери и молодой семьи в виде наказания за склонение к абортам. Непонятно, что это, потому что уже любой вопрос, будете оставлять ребенка или нет, является склонением к аборту. В этой части я против того, чтобы клеймить наше врачебное сообщество. Затравили врачей-гинекологов, сделали из них врагов. Весь вопрос деторождения свели только к запрету абортов, но на самом деле это вопрос государственной демографической политики, не только врачи-гинекологи отвечают за демографию. Это большая комплексная проблема», — констатировала Останина.

Фото: council.gov.ru Ольга Ковитиди

Какое сейчас наказание грозит в России за склонение к абортам

Республика Мордовия стала первым регионом в России, где за склонение беременных женщин к абортам предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.

Позднее аналогичный закон приняли депутаты Законодательного собрания Тверской области, писал NEWS.ru.

«Документ вводит запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Прописывается непосредственно само понятие „склонение к искусственному прерыванию беременности“. За склонение беременной женщины к аборту уговорами, предложениями, подкупом или обманом предусмотрен административный штраф: от 3 тыс. до 5 тыс. рублей — для граждан, от 25 тыс. до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для юридических лиц», — сообщалось на сайте регионального парламента.

Накануне стало известно, что штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте законодательного собрания региона, отмечал NEWS.ru.

«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности <...> влечет наложение административного штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей», — подчеркивается в документе.

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