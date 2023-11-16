В Госдуме призвали прекратить травлю врачей в вопросах склонения к аборту Останина: сенаторы должны прекратить травлю врачей в вопросах абортов

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Законодателям следует прекратить травлю врачей в вопросах склонения к аборту, заявила в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она подчеркнула, что решение демографического вопроса не должно сводиться только к этой проблеме, а рождаемость в стране зависит не только от гинекологов.

Я бы на месте сенаторов призадумалась, перестала бы участвовать в организованной травле врачей, потому что буквально некоторое время назад мы все кланялись нашим врачам за тот подвиг, который они совершили, когда боролись с ковидом, при этом погибали сами и оставляли своих детей. Мы все говорили, что будем помнить об этом, а тут вдруг главными врагами низкой рождаемости стали врачи, — сказала парламентарий.

Она заявила, что не поддержит инициативу о наказании медиков за склонение к аборту в отрыве от конструктивных предложений, направленных на стимулирование рождаемости. По ее словам, таковыми могут быть предложения по обеспечению жильем молодых семей, учреждение студенческой семье стипендии в размере двух прожиточных минимумов.

Кроме того, сам термин склонение необъятно широкий. В этой части вовлечены не только врачи, но и близкие родственники. Я не знаю, кого можно обвинить в склонении к аборту. Надо прекращать это, — заключила Останина.

Ранее Останина раскритиковала коллег-депутатов, которые публично высказывались за ограничение права на аборт, напомнив, что они поддержали сокращение бюджета, выделенного на материнский капитал и программу помощи молодым семьям. По ее словам, к этому свелись все разговоры о поддержке молодых семей.