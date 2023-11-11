Останина указала на ошибки депутатов, выступающих против абортов Останина: выступающие против абортов депутаты поддержали сокращение маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Депутаты Госдумы, публично выступавшие за ограничение права на аборт, поддержали сокращение бюджета, выделенного на материнский капитал и программу помощи молодым семьям, заявила в интервью «Осторожно, Media» глава комитета по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что коллеги поддержали сокращение жилищной программы помощи молодым семьям с 5 млрд рублей до 4 млрд рублей. Также они не поддержали сохранение объемов маткапитала — в новом бюджете его сумма сократится на 130 млрд рублей.

Ведь у нас маткапитал, по сути, выплачивается на первого ребёнка, частично на второго, а дальше всё — это полномочия субъекта Федерации. Ну и зачем тогда говорить, что мы поддерживаем многодетные семьи? <...> Ничего не изменилось, ничего. Все разговоры о поддержке многодетной семьи — в уменьшении финансирования маткапитала, — заявила Останина.

Ранее Останина заявляла, что идея об освобождении многодетных семей от НДФЛ хороша, но не решит проблемы реализации программы государственной поддержки. Она отметила, что такие семьи нуждаются в жилье, бесплатном проезде на общественном транспорте, в освобождении от 30% платы за ЖКХ.