«Это эвтаназия, самоубийство нации»: могут ли в России запретить аборты В РПЦ назвали знаковым отказ клиник Крыма от проведения абортов

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В ряде российских регионов частные медицинские клиники начали отказываться от проведения абортов. В РПЦ тем временем назвали решение медучреждений знаковым. Что об этом известно, что говорят в Госдуме и Минздраве?

Как отказались от абортов в Крыму

9 ноября частные клиники Крыма добровольно отказались проводить процедуры по прерыванию беременности после соответствующей просьбы со стороны профильных ведомств, сообщил Минздрав Крыма.

Перед этим в ведомстве провели круглый стол с представителями Росздравнадзора, патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, общественной организации «Русское единство» и частных клиник, имеющих лицензии на проведение абортов. Бизнесу предложили «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов», все клиники согласились.

В Минздраве отметили, что аборты продолжат делать в государственных клиниках, где женщин будут направлять на психологическое консультирование при обращении. Психологи «помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения», отметили в ведомстве.

«Коллеги положительно оценили данную инициативу, и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности», — заявил глава крымского Минздрава Константин Скорупский РИА Новости.

Обратившись в государственную клинику, женщина сможет принять «взвешенное и обдуманное» решение о необходимости прервать беременность, потому что там она будет проинформирована о «действующих мерах социальной поддержки семей с детьми» и пройдет беседу с психологом, отметил Скорупский.

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Где еще запретили частные аборты

В связи с опытом Крыма к инициативе присоединились некоторые медучреждения Челябинской и Курской областей, а также Татарстана. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец попросила республиканский Минздрав поддержать клиники, которые самостоятельно отказались от проведения абортов. Она предложила компенсировать «выпадающие доходы» таким клиникам путем предоставления возможности оказывать другие услуги по ОМС.

Председатель заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин отмечал, что «статистика по случаям прерывания беременности в России пугающая — 400 тысяч случаев за год».

Какие меры принимаются кроме запрета абортов в частных клиниках

Депутаты Тверской области и Мордовии приняли законы о запрете склонения к прерыванию беременности или его пропаганды. В Тамбовской области депутаты и губернатор высказывались за введение поправок и в их регионе.

В Тверской области за склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности «путем уговоров, предложений, подкупа или обмана» гражданам грозит штраф от 3 до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 25 до 50 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 до 200 тыс. руб. Подчеркивается, что правонарушение считается совершенным независимо от того, производился ли аборт.

В Мордовии штрафы за это правонарушение составят для граждан РФ от 5 000 до 10 000 рублей, для юрлиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Что говорят в Госдуме о запрете на частные аборты

9 ноября зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил NEWS.ru, что сейчас обсуждается запрет на прекращение абортов в частных клиниках, По его словам, нужно изучить все аспекты, чтобы запрещать подобные медицинские услуги на федеральном уровне. Парламентарий предложил отбирать лицензию у тех клиник, которые сделали аборт на поздних сроках беременности и без наличия медицинских показаний.

«В частных клиниках часто аборты делают на поздних сроках, так как в государственных это невозможно по закону. Именно поэтому в России сейчас обсуждают запрет на прекращение абортов в частных клиниках. В частности, такое решение было принято в Крыму. Нужно ли запретить клиникам оказывать данную услугу на федеральном уровне — вопрос очень сложный. Нужно ознакомиться со всеми аспектами, статистикой. Можно, например, отбирать у частной клиники лицензию, если там сделали аборт на поздних сроках беременности, без наличия медицинских показаний», — заявил Леонов.

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27 октября депутат Госдумы Вероника Власова предложила внести изменения в закон об искусственном прерывании беременности. По нему женщинам позволят делать аборт до срока в восемь недель с разрешения супруга после того, как они увидят сердцебиение плода. Срок, на котором можно будет прервать беременность в случаях изнасилования, сократится с 22 до 12 недель.

Решение о рождении ребенка должны принимать все члены семьи, а не только женщина, как указано в законе сейчас, указала Власова. Если брак зарегистрирован, необходимо согласие супруга, а если девушка несовершеннолетняя — согласие родителей.

Как РПЦ относится к абортам

10 ноября председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что отказ частных медицинских центров Крыма от проведения абортов — знаковое событие для страны.

«Надеюсь, решение Крыма станет ярким и добрым примером для других субъектов Российской Федерации, а Господь пошлет Свою особую помощь и защиту благословенному Крыму и каждому региону, вставшему на путь защиты жизни детей», — сказал Лукьянов в интервью РИА Новости.

Также Лукьянов поддержал полный запрет абортов в стране, передает «Осторожно, новости». По его словам, России стоит учесть демографическую политику Африки и Латинской Америки: «Аборт — это форма эвтаназии народа, это самоубийство нации».

По словам Лукьянова, РПЦ всегда будет выступать за запрет абортов, потому что это в интересах женщин и демографии РФ.

«Хочу напомнить, что во время Великой Отечественной, в которой мы победили, аборты без медпоказаний были запрещены. А во время холодной войны, в которой мы проиграли, аборты были разрешены», — отметил духовник.

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