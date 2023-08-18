В Госдуме рассказали о реакции регионов на запрет пропаганды чайлдфри Депутат Аиткулова: запрет пропаганды чайлдфри поддержали в большинстве регионов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете пропаганды бездетности после доработок был одобрен в большинстве регионов России, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» соавтор инициативы, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. По ее словам, законопроект отправлен в правительство для получения повторного заключения.

Большинство субъектов Российской Федерации <...> поддержали законопроект, — сказала депутат.

В документе предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, формирующей положительный образ бездетности, не связанный с медицинскими показаниями и религиозными убеждениями.

Как рассказала Аиткулова, законопроект в доработанном виде не ограничивает свободу выбора в вопросах репродуктивного поведения и не имеет целью запрещение или официальное порицание отказа от рождения детей.

Будем двигаться дальше. Мы понимаем, что это логичный шаг в реализации указа и поручений президента в вопросах сохранения традиционных ценностей. Мы должны защитить наших детей от информации, которая формирует положительный образ бездетности, — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, поправки подразумевают запрет пропаганды чайлдфри среди детей, однако в последующем, возможно, понадобится распространить действие закона и на взрослых.

Ранее депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан разработали законопроект о запрете пропаганды среди детей идеологии бездетности и в июне доработали его с учетом мнения духовенства. По словам вице-спикера Госсобрания — Курултая Рустема Ахмадинурова, люди, которым религиозные убеждения не позволяют иметь детей, не должны быть отнесены к категории чайлдфри, а новый не ограничит распространение фильмов и книг о монашеском образе жизни.