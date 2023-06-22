Депутаты доработали закон о запрете пропаганды бездетности Башкирские депутаты доработали закон о запрете пропаганды бездетности, учтя мнение духовенства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, которым религиозные убеждения не позволяют иметь детей, не должны быть отнесены к категории чайлдфри, а новый законопроект о запрете пропаганды среди детей идеологии бездетности не ограничит распространение фильмов и книг о монашеском образе жизни, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» вице-спикер Госсобрания — Курултая республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров. Ранее башкирские депутаты доработали документ с учетом замечаний РПЦ и повторно направили его на рассмотрение Госдумы.

По словам вице-спикера, Россия сегодня стремительно идет к депопуляции, и немалую роль в этом играет прозападное​ движение чайлдфри, которое​ пропагандирует жизнь в свое удовольствие, без обременения себя рождением детей.

Если взрослый человек в состоянии взглянуть на все это критически, то ребенок может поддаться деструктивному обаянию идеи и пойти по ложному пути.​ Только к 40-50 годам он поймет, что его обманули, но будет поздно. Необходимо этим чуждым западным ориентирам поставить барьер, который поток такого рода информации ограничит, — отметил парламентарий.

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В Госдуме ранее уже рассмотрели законопроект и порекомендовали его доработать, объяснил вице-спикер. Дело в том, что в прежней редакции под запретом оказалась бы информация о монашеском образе жизни, который​ исключает деторождение. После консультаций с духовенством и общественными организациями законопроект был доработан. Новая редакция предлагает запретить пропаганду ​добровольного отказа от рождения детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями.

Для обеспечения выполнения закона планируется создание экспертных комиссий с участием специалистов в области семьеведения и филологов. За его нарушение будет разработана система штрафов, отметил Рустем Ахмадинуров.

Законопроект о запрете распространения среди несовершеннолетних идей об отказе от деторождения был внесен в Госдуму в первой редакции в феврале 2023 года депутатом комитета по просвещению Эльвирой Аиткуловой и парламентом республики Башкортостан.