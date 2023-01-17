Китайцев стало меньше: что будет с населением КНР Китаянки будут рожать больше, но не превысят порога в 2,1 ребенка на семью

Фото: Wang Shen/Xinhua/Global Look Press

Население Китая в минувшем году впервые за более чем 60 лет не выросло, а сократилось. По данным официальной статистики КНР, опубликованным 17 января, в 2022 году китайцев стало меньше почти на миллион человек. Для страны с населением почти полтора миллиарда это мизерное количество, однако сам факт угрожает масштабными последствиями как самому Китаю, так и всему миру.

Рожать не хотят

В минувшем году в Китае родилось 9 млн 560 тысяч детей. За тот же период умерло 10 млн 410 тысяч человек. Тем самым впервые после 1961 года в стране зафиксирована естественная убыль населения, заявил Госстат КНР.

Демографический прилив пережил социально-экономические эксперименты Мао Цзэдуна, голод, культурную революцию, политику «одна семья — один ребенок». Однако рождаемость выдохлась, не выдержав испытания «среднезажиточностью» — стратегической задачей компартии, к решению которой та шла десятилетиями.

Власти КНР уже много лет назад осознавали, что нынешний переломный момент наступит. Правительство, понимая, что спорить с математикой бессмысленно, пыталось хотя бы как можно дольше этот момент оттягивать.

Фото: Wang Kexian/XinHua/Global Look Press

Первый звоночек прозвенел в 2015 году, когда в Китае было отмечено снижение числа рождений. В следующем году власти отказались от государственной политики жесткого контроля над числом детей в семьях. Была отменена политика «одного ребенка» для титульного населения — ханьцев, бывшая основой контроля над рождаемостью с конца 1970-х годов. После 2016 года семьям ханьцев было разрешено заводить двух детей, а в 2021-м — трех. Однако все эти меры чем-то напоминают попытки выкачать воду из пробитых трюмов «Титаника»: они оттягивают ужасный конец, но никак не решают проблему кардинально.

Многие демографы полагают, что в Пекине слишком поздно спохватились и отмена ограничения на количество детей уже не может отвести этот «Титаник» от айсберга. В XXI веке уровень рождаемости в КНР стал одним из самых низких в мире, наряду с Японией и Южной Кореей. Кроме того, по мере модернизации населения Китая местные женщины перенимают и западную модель фертильного поведения, стараясь оттянуть рождение первого ребенка на более поздний возраст. Сейчас средний возраст «молодых мам» составляет 29 лет, тогда как еще 12 лет назад был 24 года.

Малодетные

Китайцы, а особенно китаянки, за десятилетия политики «одного ребенка» распробовали все прелести малодетной семьи, заставить их от них отказаться ради абстрактных целей будет крайне сложно, сказал NEWS.ru эксперт Центра Восточной Азии МГИМО Андрей Дикарев.

Обратите внимание, что с момента снятия ограничений на рождение второго и третьего ребенка прошло уже несколько лет, а уровень рождаемости не только не вырос, а продолжил сокращаться. И это не только психологическая проблема. В Китае одна из самых высоких в мире «стоимостей владения» ребенком. Далеко не все семьи могут позволить себе такую роскошь, как рождение и воспитание не просто второго, а хотя бы единственного ребенка. Хотя этим такие пары обрекают себя на одинокую старость, проблемы здесь и сейчас для них приоритетнее, чем то, что может их ожидать в туманном будущем.

Фото: Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

Наконец, в Китае элементарно не хватает женщин из-за традиции прерывать беременность, если выясняется, что родится девочка. Это привело к гендерному перекосу, когда на 100 женщин приходится 112 мужчин (и это еще прогресс: в начале XXI века этот коэффициент составлял 100 к 118). В абсолютных цифрах это означает, что 30 млн китайских мужчин не могут найти себе жену в каждый отдельно взятый момент. К слову, это является одной из причин «брачного туризма» китайцев на российский Дальний Восток.

Выпустить из бутылки джинна малодетности оказалось намного проще, чем загнать его обратно. По данным китайской статистики, рождаемость в стране упала в 2022 году до самого низкого уровня со времени основания КНР в 1949 году. Она составила менее семи новорожденных на тысячу женщин, или 1,18 ребенка на семью. Чтобы разогнать эту инерционную машину, потребуется не одно поколение и беспрецедентные меры по поощрению рождаемости, как в виде пряника (снижение налогов, социальные выплаты и др.), так и в виде кнута — можно вспомнить хотя бы советский налог на бездетность.

400 миллионов стариков

Для Китая (впрочем, как и для любой страны с аналогичной демографической моделью) опасность убыли населения состоит в первую очередь не в абсолютном снижении численности жителей. В конце концов, Китай еще долгие десятилетия будет оставаться самой населенной страной мира, деля это место на пьедестале с Индией. В 2021 году в КНР проживало 1 млрд 412,6 млн человек. Население Индии, по данным ООН, оценивается в 1 млрд 412,0 млн человек. В 2023 году страны поменяются местами, хотя и с мизерной разницей.

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Население Китая еще весь XXI век будет превышать население всех европейских стран, вместе взятых, как и население США, да и всего Западного полушария. По подсчетам ООН, к 2100 году в Китае будет жить только 800 млн человек — всё еще больше, чем в Европе (744 миллиона) и США (543 млн). Сценарий основан на предположении, что уровень фертильности китаянок будет расти по сравнению с сегодняшним 1,18, но так и не превысит порога в 2,1 ребенка на семью.

Власти КНР тревожит, что переход страны к европейско-японской модели семьи, неизбежный по мере роста благосостояния населения, гораздо раньше загонит нацию в демографические «ножницы»: количество трудоспособного населения будет сокращаться, процент стариков — расти. Расчеты показывают, что к 2035 году количество китайцев старше 60 лет превысит 400 миллионов, то есть около четверти всего населения Поднебесной. Это означает, что всё больше ресурсов будет растрачиваться на социальные нужды (пенсии, систему здравоохранения и т. д.) и всё меньше — на амбициозные цели развития, декларируемые КПК.

Наконец, Китай является страной с отрицательным уровнем миграции: ежегодно оттуда навсегда уезжает больше людей, чем приезжает на постоянное проживание. Этот отток в нынешнем столетии ежегодно составляет примерно 310 тысяч человек (хотя это намного меньше, чем в 1990-х годах, когда КНР ежегодно теряла по 750 тысяч эмигрантов).

Возьмут качеством

Государство отдает себе отчет в том, что вернуться к положительным цифрам рождаемости вряд ли уже получится. Но поскольку процесс депопуляции займет поколения, у властей имеется достаточный запас высоты, чтобы приспособиться к новой реальности, сказал NEWS.ru эксперт ИДВ РАН Александр Ломанов.

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Апокалиптические эмоции, которые время от времени возникают из-за китайского демографического разворота, не имеют никаких объективных оснований. Руководство Китая заранее знало, что в 2020-х годах произойдет этот разворот, и оно поэтому не собирается бороться «с наступлением зимы». Оно ориентируется на то, чтобы эту «зиму» встретить в комфортных условиях. Можно сказать, что экономика КНР в следующие десятилетия будет перестраиваться по принципу «решать задачи не количеством рабочей силы, а ее качеством». Меньшее число населения легче прокормить, меньшему числу детей проще дать хорошее образование. Иными словами, экономика КНР будет развиваться в направлении большей востребованности квалифицированной рабочей силы и переориентации с мирового на внутренний рынок.

Для мировой экономики, привыкшей за полвека к роли Китая как глобальной «биржи труда», этот процесс тоже потребует перестройки производственной географии и логистических цепочек. Хотя, по подсчетам издания Forbes, у китайской экономики в запасе еще 20–30 лет, в течение которых ее рост будет обеспечиваться существующими трудовыми ресурсами, и поэтому сокращение и старение населения не будет отражаться на показателях ближайших десятилетий.

Даже если резкий подскок смертности в 2022 году вызван эхом пандемии коронавируса (и в этом случае в текущем году смертность окажется еще выше в связи с неожиданным возвращением COVID-19 в новогодние недели), это не дает оснований считать, что снижение населения — разовая флуктуация и скоро всё вернется к привычному сценарию. Заранее было известно, что население страны начнет снижаться в 2025 году, но пандемия сдвинула этот экватор на несколько лет ближе.