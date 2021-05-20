Липецкий губернатор предложил выплатить по 100 тысяч обедневшим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/0db2374c-b993-11eb-ae7b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, которые резко обеднели после выхода на пенсию и потеряли в доходах, нужно выплатить по 100 тысяч рублей. С таким предложением выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе круглого стола в местном парламенте, сообщается на сайте местной администрации.

Артамонов предложил установить пенсионный капитал — для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении его пресс-службы.

Также политик предложил в течение трёх лет увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей. Он рассказал, что предложения были сформулированы после обращения граждан. По его словам, в регионе есть сферы, зарплаты в которых остаются ниже, чем в среднем по области. Артамонов считает, что это нужно менять на уровне законодательства.

Как сообщалось ранее, некоторым категориям россиян положена двойная пенсия. По закону для граждан страны предусматриваются три вида пенсий: страховая, накопительная и по государственному обеспечению. Две из них одновременно могут получать некоторые россияне.