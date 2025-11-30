День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 12:16

Лето в тарелке: готовлю яркий салат для осеннего вечера — кремовая текстура и сладкий дымный вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сочные перцы, богатые витаминами, полезные жиры из масла авокадо и белок из творожного сыра. Такой салат — это не только вкусно, но и настоящая польза для организма.

5 шт. болгарского перца запекаю в разогретой до 200 °C духовке до мягкости и появления румяных пятен, около 20–25 минут. Затем складываю в пакет или закрываю крышкой, чтобы они пропотели и с них легко снималась кожица. Очищенные перцы нарезаю соломкой. 1 красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами, а пучок укропа мелко рублю. В салатнице соединяю запеченный перец, лук, 1 банку зеленых оливок без косточек и укроп. Добавляю 140 г творожного сыра, сок половины лимона и заправляю 1–2 ст. л. масла авокадо. Тщательно, но аккуратно перемешиваю, солю и перчу по вкусу. Даю салату немного настояться перед подачей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Общество
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Салат «Купеческий» подавали на Новый год в царской Руси: вкуснейший рецепт со свининой, маринованным луком и солеными огурцами
Общество
Салат «Купеческий» подавали на Новый год в царской Руси: вкуснейший рецепт со свининой, маринованным луком и солеными огурцами
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Семья и жизнь
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество
Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
еда
салаты
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России ударили по месту запуска беспилотников ВСУ
В Турции увидели готовность Украины и России к перемирию
Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении
В ООН бьют тревогу из-за угрозы массового голода
«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников
Белоруссия получила ответ Литвы о пожаре на Игналинской АЭС
Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ
«Папа Сева»: Певцов рассказал об удивительном качестве Шиловского
В ООН назвали пять стран, которые больше всего страдают от голода
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
«Папа Сева»: Соколов трогательно простился с Шиловским
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом
Риелтор раскрыла незавидную судьбу дома Ларисы Долиной
Магнитные бури сегодня, 30 ноября: что будет завтра, тромбозы, аритмия
Захарова заявила об угрозе мировой безопасности со стороны Киева
В Госдуме ответили, кто может заменить Зеленского на посту президента
Раскрыты детали многочасовой беседы Ермака с Зеленским после увольнения
На Украине «отменили» русского адмирала Федора Ушакова
«Она опять в плюсе»: Штурм об отмене выступлений Долиной в кафе
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в декабре
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.