Лето в тарелке: готовлю яркий салат для осеннего вечера — кремовая текстура и сладкий дымный вкус

Сочные перцы, богатые витаминами, полезные жиры из масла авокадо и белок из творожного сыра. Такой салат — это не только вкусно, но и настоящая польза для организма.

5 шт. болгарского перца запекаю в разогретой до 200 °C духовке до мягкости и появления румяных пятен, около 20–25 минут. Затем складываю в пакет или закрываю крышкой, чтобы они пропотели и с них легко снималась кожица. Очищенные перцы нарезаю соломкой. 1 красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами, а пучок укропа мелко рублю. В салатнице соединяю запеченный перец, лук, 1 банку зеленых оливок без косточек и укроп. Добавляю 140 г творожного сыра, сок половины лимона и заправляю 1–2 ст. л. масла авокадо. Тщательно, но аккуратно перемешиваю, солю и перчу по вкусу. Даю салату немного настояться перед подачей.

