«Лестно и приятно»: журналист Коц о попадании в санкционный список Британии Журналист Коц о попадании в санкционный список Британии: «Лестно и приятно»

Александр Коц / Фото kots1978/vk.com

Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц в разговоре с NEWS.ru прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании. По его словам, это никак не влияет на жизнь и работу, а ехать в Британию он и так не собирался.

Я об этом не думал вообще, потому что это никак не влияет на мои жизнь и работу. Счетов, активов и недвижимости у меня за границей нет. Ехать в Британию я не собирался. Поэтому — никаких расстройств. Воспринимаю как признание моих профессиональных заслуг. Лестно и приятно, что работа, в первую очередь ориентированная на внутреннюю аудиторию, получила высокую международную оценку. Значит, всё правильно делаю, — сказал Коц.

Ранее МИД Великобритании ввёл санкции против ВГТРК и российских военкоров Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина. Ограничительные меры также коснулись журналистки Наили Аскер-заде, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ Максима Орешкина. Российским журналистам запрещён въезд в Великобританию, их британские банковские счета (в случае обнаружения) подлежат заморозке.

Рестрикции также коснулись информационного агентства «Инфорос», веб-сайта SouthFront и онлайн-журнала «Фонд стратегической культуры». По данным британского МИД, они распространяют дезинформацию о спецоперации России на Украине.