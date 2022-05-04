Великобритания ввела санкции против ВГТРК и российских военкоров Великобритания ввела санкции против российских журналистов за освещение спецоперации

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МИД Соединённого Королевства ввело санкции против российских военных корреспондентов, журналистов и изданий. Рестрикции грозят им из-за освещения спецоперации на Украине, говорится в сообщении ведомства.

Под санкции подпали военные корреспонденты, которые работают с российскими войсками на Украине, — говорится в сообщении.

Российским журналистам запрещён въезд в Великобританию, их британские банковские счета (в случае обнаружения) подлежат заморозке. Такие меры приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, а также председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

Рестрикции также коснулись Всероссийского государственного телевидения и радиовещания (ВГТРК), информационного агентства «Инфорос», веб-сайта SouthFront и онлайн-журнала «Фонд стратегической культуры». По данным МИД, они распространяют дезинформацию о спецоперации России на Украине.

В середине марта Великобритания ввела санкции против известных телеведущих. В их числе оказались ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева, ведущий шоу «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян и журналист Антон Красовский. Также те рестрикции затронули главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, тележурналиста Аркадия Мамонтова, писателя Захара Прилепина и генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

31 марта Великобритания ввела ещё один пакет санкций. Они были направлены против МИА «Россия сегодня», телеканала RT, его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова, ведущего ВГТРК Сергея Брилёва и главы «Газпром-медиа» Александра Жарова.

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки запугать российских журналистов обречены на провал. По его словам, Москва сделает всё возможное для защиты «патриотичных журналистов».