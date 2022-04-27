Путин пообещал защитить «патриотичных журналистов»

Попытки запугать российских журналистов обречены на провал, считает президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона сделает всё возможное для защиты «патриотичных журналистов».

Попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал, — сказал он.

Он указал, что каждому журналисту нельзя приставить охрану в виде ФСО или ФСБ, однако власти будут делать всё по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность.