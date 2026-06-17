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17 июня 2026 в 11:00

Лепешки роти и поллитра молока — через час на столе «Ленивый Наполеон»: без возни с тестом, а вкус лучше магазинного

Фото: D-NEWS.ru
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Беру готовые лепешки роти, варю заварной крем из молока, яиц и масла, обжариваю лепешки на сухой сковороде до румяности, смазываю кремом, собираю торт и посыпаю крошкой. Никакой возни с тестом, никакой раскатки, даже духовка не нужна. Получается обалденная вкуснятина: нежный, пропитанный кремом «Наполеон», который тает во рту, а хрустящие лепешки создают идеальную слоистую текстуру.

Для приготовления вам понадобится: 10 лепешек роти, 2 яйца, 120 г сахара, 500 мл молока, 180 г сливочного масла, 60 г кукурузного крахмала, 1 ч. ложка ванильного сахара. Лепешки обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до румяных пятен. Для крема смешайте яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар, взбейте. Влейте подогретое молоко, перемешайте. Варите на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте масло, взбейте до гладкости. Один корж измельчите в крошку. Собирайте торт: каждый корж смазывайте кремом, последний корж и бока тоже промажьте, посыпьте крошкой. Уберите в холодильник на 5–6 часов. Подавайте с чаем.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот ленивый «Наполеон» из лепешек роти. Даже те, кто боится возиться с коржами, просили добавки. Кстати, вместо роти можно взять тонкий лаваш — получится не хуже. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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