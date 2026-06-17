Беру яйцо, сметану и муку — готовлю торт «Женский каприз»: нежнее «Наполеона» и пропитка — бомба

Беру яйцо, сметану и муку — замешиваю базовое тесто для коржей, а в каждый добавляю свою начинку: мак, курагу, изюм, орехи, какао с черносливом. Получается пять разноцветных коржей: с маком, с курагой, с орехами, с изюмом и шоколадный. Смазываю всё сметанным кремом, пропитываю сгущёнкой с водой — и через ночь в холодильнике торт «Женский каприз» становится нежным, сочным и ароматным. Вкус детства, ностальгия по девяностым.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 яйцо, 100 г сахара, 100 г сметаны, 80 г муки, 20 г крахмала, 0,5 ч. ложки соды, 0,25 ч. ложки лимонной кислоты, соль. Добавки: 50 г мака, 100 г кураги, 100 г изюма, 100 г грецких орехов, 15 г какао + 100 г чернослива. Для крема — 700 г сметаны (20–30%), 150–200 г сахарной пудры. Для пропитки — 50 г сгущёнки, 100 мл горячей воды. Каждый корж замешивается отдельно, выпекается 20 минут при 180°C в форме 22 см. Коржи остужаются, смазываются кремом, пропитываются смесью сгущёнки с водой. Торт собирается в любом порядке, убирается в холодильник на 8 часов.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот торт «Женский каприз». Даже те, кто не любит сметанные кремы, просили добавки. Кстати, вместо чернослива можно взять инжир — появится восточная нотка. Находка, а не рецепт!

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