Этот десерт из Франции я пеку, когда хочу удивить гостей и не тратить полдня

Этот десерт из Франции я пеку, когда хочу удивить гостей и не тратить полдня

Знаешь, что такое настоящий французский деревенский десерт? Это не макарон, а клафути — плотное, влажное, почти кремовое чудо с кисловатой черешней.

Ингредиенты

Яйцо куриное — 5 шт., сливки 20% — 200 мл, молоко — 125 мл, сахар-песок — 150 г, мука пшеничная — 75 г, разрыхлитель теста — 0,5 ч. л., масло сливочное — 2 г, черешня — 500 г, сахарная пудра — по вкусу/

Как готовлю

Сначала промываю черешню, обсушиваю и удаляю косточки. Включаю духовку на 200°C, чтобы она как следует прогрелась. Тем временем смешиваю сливки с сахаром, добавляю желтки от трех яиц и еще два целых яйца — взбиваю до гладкости. Самое сложное — это ввести муку с разрыхлителем, чтобы не было комков, а потом влить молоко. Тесто получается жидким, не пугайся.

Отдельно взбиваю охлажденные белки в крепкую пену до устойчивых пиков и аккуратно складывающими движениями вмешиваю их в тесто. Выливаю массу в форму, сверху распределяю черешню и отправляю в духовку на 40-45 минут до золотистой корочки. Подаю, посыпав сахарной пудрой — и готовься к комплиментам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ягод много — пирог получился сочным и ароматным. Открытие: он отлично хранится в холодильнике два дня, а на второй день становится только лучше. Советую подавать с чашкой черного кофе, чтобы подчеркнуть сливочную сладость.