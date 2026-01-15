Ленивый торт за 25 минут: один кофейный корж, крем-чиз и карамель. Вкусный и быстрый десерт к чаю

Этот торт — идеальное решение, когда хочется побаловать себя или гостей изысканным десертом, но времени на многослойную конструкцию нет. В его основе — всего один влажный кофейный корж, который не нужно разрезать, а значит, риск испортить или сломать его сведён к нулю. Нежный крем на основе сливочного сыра с воздушными взбитыми сливками и густая карамель создают гармоничный, не приторный вкус. Десерт получается удивительно лёгким, красивым и действительно готовится менее чем за полчаса.

Для коржа взбейте 4 яйца со 150 г сахара, добавьте 100 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя и 1 ст.л. растворимого кофе. Выпекайте в форме 24 см 15 минут при 180°C. Для крема взбейте 300 г холодных жирных сливок с 50 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Отдельно смешайте 200 г сливочного сыра с 2 ст.л. карамельного соуса, затем аккуратно соедините со взбитыми сливками. Остывший корж смажьте половиной крема. Вторую половину крема смешайте с ещё 2 ст.л. карамели, выложите сверху и разровняйте. Украсьте торт оставшимся карамельным соусом. Дайте немного настояться в холодильнике перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.