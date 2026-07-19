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19 июля 2026 в 15:12

«Ленивый Грюндевальд» — пирог, который удается всегда: тяп-ляп, и на столе ароматная вкуснятина

Фото: D-NEWS.ru
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Пережарили грибы? Не страшно. Пересолили начинку? Сыр и заливка скорректируют. Лаваш неровно лежит? Все равно получится вкусно. Это пирог для тех, кто не хочет думать, — просто собирает и печет.

Что понадобится

2 листа тонкого лаваша, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 3 яйца, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для жарки.

Как готовлю

Лук мелко режу, грибы — пластинками. Обжариваю на растительном масле до золотистого цвета, солю, перчу.

Яйца взбиваю со сметаной, солью и перцем.

Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю один лист лаваша. Сверху — половину грибной начинки, посыпаю частью тертого сыра. Накрываю вторым листом, выкладываю оставшиеся грибы и сыр. Если хочется сытнее, просто добавляю слоев лаваша.

Заливаю яично-сметанной смесью. Запекаю при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Пирог получился отличный — слоистый, сочный, сырный. Лаваш пропитался заливкой, стал мягким, но не размок. Сыр сверху дал хрустящую корочку. Советую не жалеть грибов — чем их больше, тем вкуснее. И не пересушивайте начинку, иначе пирог будет сухим. Подавал со сметаной и зеленью. Гости не догадались, что тесто — из лаваша.

Проверено редакцией
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сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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