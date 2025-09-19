Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 13:30

Ленивые хычины — картофельные лепешки с маслом: вкусно с супом и заворачивать начинку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые хычины — картофельные лепешки с маслом: вкусно с супом и заворачивать начинку. Они получаются такими же вкусными, но готовятся в разы быстрее. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина, когда хочется чего-то вкусного и домашнего.

Ингредиенты

  • Картофель — 5-6 шт. (средний)
  • Сыр — 300 г
  • Мука — 1,5-2 стакана
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Чеснок сушеный — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Масло сливочное — для смазывания

Приготовление

  1. Картофель отварите до готовности и разомните в пюре без добавления молока. Сыр натрите на крупной терке. В теплое картофельное пюре добавьте яйцо, муку, разрыхлитель, соль, сушеный чеснок и большую часть тертого сыра. Замесите однородное мягкое тесто. Разделите его на 8 частей, сформируйте шарики.
  2. Каждый шарик раскатайте в тонкую лепешку на хорошо посыпанной мукой поверхности. Обжарьте каждую лепешку на сухой, хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистых пятен. Горячие хычины сразу же обильно смажьте сливочным маслом. Подавайте сразу, пока они теплые и ароматные!

Ранее мы готовили лепешки на кефире. Простой рецепт — идеально с маслом и вареньем.

картошка
картофель
лепешки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
