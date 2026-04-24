Ленивее выпечки еще не готовил: теперь этот яблочный кекс — мой личный любимчик

Печь можно в прямоугольной, круглой или силиконовой форме. Главное — смазать маслом. Кекс не прилипает, вынимается легко. Сверху можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью. Но и без украшения он красивый — с золотистой корочкой.

Что понадобится

3 яблока (300–350 г), 2 яйца, 200 г сахара, 2 ст. л. сметаны, 200 г муки, 10 г разрыхлителя, 1-2 ч. л. корицы, 10–15 г сливочного масла для смазывания.

Как я готовлю

Яблоки чищу, натираю на крупной терке. В миске взбиваю яйца с сахаром до посветления. Добавляю сметану, перемешиваю. Муку с разрыхлителем просеиваю, ввожу в яичную смесь, перемешиваю лопаткой.

Добавляю тертые яблоки и корицу, перемешиваю. Форму смазываю маслом, выкладываю тесто.

Выпекаю при 180 °C 20 минут, затем снижаю до 160 °C и выпекаю еще 30–40 минут. Проверяю шпажкой. Остужаю в форме.

