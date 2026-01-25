Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Ленивая суши-запеканка с крабовой шапкой — вкус любимых роллов без доставки и лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо я готовлю, когда хочется роллы, но не хочется заказывать доставку. По сути — все то же самое, только проще и даже вкуснее для любителей запеченных блюд. Нежный рис с правильной кислинкой, слой нори, сочная начинка и сверху румяная сырно-крабовая шапка. Аромат стоит такой, что ждать, пока остынет, почти невозможно.

Ингредиенты. Для риса: рис для суши — 200 г, вода — 400 мл, рисовый уксус — 50 мл, сахар — 2 ч. л., соль — 1/2 ч. л. Для начинки: крабовые палочки — 200 г, творожный сыр — 150 г, икра с копченым лососем — 50 г, твердый сыр — 100 г, майонез — 1 ст. л., нори — 2-3 листа. Для подачи: соус терияки, кунжут — по вкусу.

Приготовление: рис тщательно промываю, варю до готовности и заправляю смесью уксуса, сахара и соли. Крабовые палочки мелко нарезаю и смешиваю с творожным сыром и частью майонеза. В форму выкладываю слой риса, затем нори, крабовую массу и икру. Сверху распределяю тертый сыр, смешанный с оставшимся майонезом. Запекаю при 180 °C около 17 минут — до аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячей, полив соусом терияки и посыпав кунжутом — получается настоящий «вау-эффект» без лишней возни.

Ранее мы делились рецептом из картошки, яиц и сосисок. Сочная запеканка: готовить просто, а выглядит так, как будто очень старалась.

Проверено редакцией
