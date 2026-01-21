Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:18

Лавашные истории всегда выручают: этот рулет напомнил пельмени, а готовить его 10 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда совсем нет времени, а хочется сытного и домашнего, меня всегда спасает лаваш. Этот вариант особенно удачный: по вкусу напоминает пельмени, но без лепки и долгой возни. Все делается буквально за считаные минуты, а результат нравится всей семье. После запекания лаваш становится мягким, хорошо пропитывается соком фарша, а сыр приятно тянется. Получается что-то среднее между пельменями и запеканкой — идеальный быстрый ужин или плотный перекус.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 130 г, куриный фарш — 450–500 г, репчатый лук — 50 г, сыр (моцарелла или любой плавкий) — 80 г, яйца — 2 шт., соль и специи — по вкусу. Для соуса: греческий йогурт — 50 г, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, свежая зелень — укроп, петрушка, зеленый лук.

Как готовлю: лаваш раскладываю на столе. Фарш смешиваю с мелко нарезанным луком, яйцами, солью и специями, равномерно распределяю по лавашу, посыпаю тертым сыром. Сворачиваю плотным рулетом, нарезаю кусочками по 3–4 см и выкладываю в форму, слегка смазанную маслом. Запекаю при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подаю горячими с йогуртовым соусом с чесноком и зеленью — просто, быстро и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом пирога-свертка из лаваша, который круче пиццы. Готовим, когда нужно быстро, сытно и без возни.

Проверено редакцией
