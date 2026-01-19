Атака США на Венесуэлу
Пирог-сверток из лаваша круче пиццы: готовлю, когда нужно быстро, сытно и без возни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог-сверток из лаваша я готовлю чаще, чем домашнюю пиццу. Возни меньше, тесто замешивать не нужно, а результат всегда на «ура». Сочная начинка, тянущийся сыр и румяная корочка — разлетается со стола мгновенно. Отличный вариант для ужина, перекуса или когда гости уже на пороге.

Ингредиенты: лаваш тонкий (большой) — 2 шт., ветчина — 200 г, помидоры — 150 г, маринованные огурцы — 100 г, белый репчатый лук — 1/2 шт., твердый сыр — 200 г, майонез — 5 ст. л., кетчуп — 3 ст. л., свежая петрушка — 1/2 пучка.

Приготовление: ветчину и маринованные огурцы нарежьте мелким кубиком, лук — тонкими полукольцами, помидоры — небольшими кусочками. Петрушку крупно порубите, сыр натрите на крупной терке. Форму для запекания застелите первым листом лаваша так, чтобы края свисали. Смажьте его тонким слоем майонеза. Второй лаваш выложите поперек и смажьте кетчупом. Выложите ветчину, лук и огурцы, слегка покройте майонезом и щедро посыпьте сыром. Закройте начинку краями верхнего лаваша, сверху распределите помидоры и зелень, слегка смажьте майонезом и снова посыпьте сыром. Накройте свисающими краями нижнего лаваша, аккуратно подвернув их внутрь. Смажьте верх майонезом и добавьте оставшийся сыр. Запекайте при 180°C около 25–30 минут до золотистой корочки. Готовый пирог немного остудите, нарежьте порционно и подавайте — он вкусен и горячим, и остывшим.

Ранее мы делились рецептом пяти намазок на бутерброды на все случаи жизни. Тут и селедка, и консервы, и скумбрия, и сырки.

