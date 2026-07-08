Кустарник с розовыми и белыми цветами: наполнит сад ароматом янтаря и мускуса, создан для жары

Кустарник с розовыми и белыми цветами: наполнит сад ароматом янтаря и мускуса, создан для жары

Ладанник — это многолетний вечнозеленый кустарник. Его крупные, до 8-9 см в диаметре, чашеобразные цветки с пятью бумажными лепестками белого, розового или красного цвета напоминают немахровые розы.

Цветет ладанник с июня по август, и хотя каждый отдельный цветок живет всего несколько часов, обильное и непрерывное появление новых бутонов создает эффект непрерывного цветения на протяжении всего лета. При этом листья и молодые побеги содержат ароматическую смолу, которая используется в парфюмерии, — запах растения напоминает янтарь, сухой мускус и дорогую древесину.

Ладанник засухоустойчив, нетребователен к почвам и любит солнечные места. Однако он теплолюбив, в средней полосе выдерживает морозы до -23...-29 °C, но требует хорошего укрытия на зиму.

Ранее были названы цветы для контейнеров на балконе: переносят ветер, тесные горшки и палящее солнце.