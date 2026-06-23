Цветы для контейнеров на балконе: переносят ветер, тесные горшки и палящее солнце

Если ваш балкон находится на открытой, продуваемой стороне, а земли в контейнерах всего ничего, это не повод отказываться от яркого цветника — просто выберите растения, которые приспособлены к этим условиям.

Пеларгония зональная (герань): ее мясистые стебли и листья накапливают влагу, поэтому она не боится ни ветра, ни пересыхания почвы, а ее яркие шапки красных, розовых, белых и фиолетовых соцветий цветут с мая по октябрь без перерыва.

Лобелия ампельная образует каскады из тысяч мелких синих, голубых, белых или розовых цветков, которые словно водопад стекают из подвесных кашпо и контейнеров, при этом она устойчива к ветру и кратковременной засухе, а ее тонкие стебли не ломаются при порывах.

Целозия перистая — растение для ярких акцентов: ее бархатистые метелки малинового, оранжевого, желтого и красного цвета напоминают языки пламени, а мощная корневая система позволяет ей прекрасно развиваться даже в небольшом объеме грунта, при этом она не боится ни ветра, ни дождя.

Ранее был названы цветы для дачников выходного дня: поливать их можно раз в месяц.