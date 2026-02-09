Курочка по рецепту из холодной Финляндии — готовлю с таким соусом и получаю нежное уютное блюдо к ужину

Это блюдо выглядит так, словно вы провели на кухне несколько часов, хотя его приготовление отнимет не больше 10 минут. Идеально для внезапных гостей или романтического ужина.

Для этого простого и вкусного блюда мне понадобится: куриные грудки (2 шт.), сметана (200 г), крупный помидор (1 шт.), твердый сыр (150 г), соль, перец, прованские травы.

Куриные грудки разрезаю вдоль пополам, чтобы получилось 4 тонких филе. Слегка отбиваю их через пищевую пленку — это важно для равномерного приготовления и сочности. Получившиеся отбивные солю, перчу с обеих сторон и выкладываю в форму для запекания. Сметану смешиваю с прованскими травами и густо смазываю ею каждую куриную порцию. Помидор нарезаю тонкими кружочками и раскладываю поверх сметанного слоя. Сыр натираю на крупной терке и обильно посыпаю им будущее блюдо. Отправляю форму в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут. Ориентируюсь на золотистую сырную корочку. Подаю горячей с любым гарниром: рис, гречка или свежие овощи отлично дополнят нежную курицу.

