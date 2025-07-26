Куриные оладьи с морковью и сыром! Простой и вкусный рецепт для похудения

Куриные оладьи с морковью и сыром! Простой и вкусный рецепт для похудения

Куриные оладьи с морковью и сыром! Простой и вкусный рецепт для похудения! Попробуйте эти нежные оладьи — идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина. Богаты белком и витаминами!

Ингредиенты (на 12–14 оладий)

Куриное филе — 400 г

Морковь — 200 г (1-2 шт.)

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Твёрдый сыр — 30 г

Мука — 60–80 г

Приготовление

Курицу нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Лук измельчите (можно обжарить для сладости). Сыр натрите на мелкой тёрке. Смешайте все ингредиенты в миске, постепенно добавляя муку до консистенции густой сметаны. Выкладывайте массу ложкой на сухую антипригарную сковороду, формируя оладьи. Жарьте под крышкой на медленном огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте со свежими овощами или йогуртовым соусом. Всего 120 ккал в одной оладье!

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