Куриные оладьи с морковью и сыром! Простой и вкусный рецепт для похудения! Попробуйте эти нежные оладьи — идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина. Богаты белком и витаминами!
Ингредиенты (на 12–14 оладий)
- Куриное филе — 400 г
- Морковь — 200 г (1-2 шт.)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Твёрдый сыр — 30 г
- Мука — 60–80 г
Приготовление
- Курицу нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Лук измельчите (можно обжарить для сладости). Сыр натрите на мелкой тёрке. Смешайте все ингредиенты в миске, постепенно добавляя муку до консистенции густой сметаны.
- Выкладывайте массу ложкой на сухую антипригарную сковороду, формируя оладьи. Жарьте под крышкой на медленном огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Подавайте со свежими овощами или йогуртовым соусом. Всего 120 ккал в одной оладье!
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