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26 июля 2025 в 11:45

Куриные оладьи с морковью и сыром! Простой и вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные оладьи с морковью и сыром! Простой и вкусный рецепт для похудения! Попробуйте эти нежные оладьи — идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина. Богаты белком и витаминами!

Ингредиенты (на 12–14 оладий)

  • Куриное филе — 400 г
  • Морковь — 200 г (1-2 шт.)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Твёрдый сыр — 30 г
  • Мука — 60–80 г

Приготовление

  1. Курицу нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Лук измельчите (можно обжарить для сладости). Сыр натрите на мелкой тёрке. Смешайте все ингредиенты в миске, постепенно добавляя муку до консистенции густой сметаны.
  2. Выкладывайте массу ложкой на сухую антипригарную сковороду, формируя оладьи. Жарьте под крышкой на медленном огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте со свежими овощами или йогуртовым соусом. Всего 120 ккал в одной оладье!

Ранее мы готовили куриные оладьи с соусом из шампиньонов! Быстро, вкусно и необычно.

оладьи
курица
похудение
правильное питание
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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