Куриные оладьи с соусом из шампиньонов! Быстро, вкусно и необычно! Это нежная и сытная закуска. Куриное филе превращается в мягкие блины, а грибной соус с шампиньонами, луком и чесноком дополняет вкус. Это простой рецепт для вкусного и необычного ужина или обеда.
Ингредиенты
- Куриное филе — 350 г
- Яйца — 2 шт
- Молоко — 100 мл
- Сметана — 4 ст ложки
- Манная крупа — 1 1/2 ст ложки
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 1 ст ложка
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Нарежьте куриное филе и прокрутите через мясорубку. Добавьте яйца, соль, манную крупу, молоко и сметану, перемешайте и оставьте тесто на 20 минут. Нагрейте сковороду с маслом и выложите тесто. Жарьте оладьи с обеих сторон.
- Нарежьте лук чеснок и шампиньоны. Обжарьте лук с чесноком на масле до золотистого цвета, добавьте шампиньоны и готовьте до мягкости. Снимите с огня, добавьте майонез, сметану, посолите, поперчите и перемешайте. Подавайте блины горячими с грибным соусом.
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