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25 июля 2025 в 06:30

Куриные оладьи с соусом из шампиньонов! Быстро, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные оладьи с соусом из шампиньонов! Быстро, вкусно и необычно! Это нежная и сытная закуска. Куриное филе превращается в мягкие блины, а грибной соус с шампиньонами, луком и чесноком дополняет вкус. Это простой рецепт для вкусного и необычного ужина или обеда.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350 г
  • Яйца — 2 шт
  • Молоко — 100 мл
  • Сметана — 4 ст ложки
  • Манная крупа — 1 1/2 ст ложки
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 1 ст ложка
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе и прокрутите через мясорубку. Добавьте яйца, соль, манную крупу, молоко и сметану, перемешайте и оставьте тесто на 20 минут. Нагрейте сковороду с маслом и выложите тесто. Жарьте оладьи с обеих сторон.
  2. Нарежьте лук чеснок и шампиньоны. Обжарьте лук с чесноком на масле до золотистого цвета, добавьте шампиньоны и готовьте до мягкости. Снимите с огня, добавьте майонез, сметану, посолите, поперчите и перемешайте. Подавайте блины горячими с грибным соусом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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