Куриные оладьи с соусом из шампиньонов! Быстро, вкусно и необычно

Куриные оладьи с соусом из шампиньонов! Быстро, вкусно и необычно

Куриные оладьи с соусом из шампиньонов! Быстро, вкусно и необычно! Это нежная и сытная закуска. Куриное филе превращается в мягкие блины, а грибной соус с шампиньонами, луком и чесноком дополняет вкус. Это простой рецепт для вкусного и необычного ужина или обеда.

Ингредиенты

Куриное филе — 350 г

Яйца — 2 шт

Молоко — 100 мл

Сметана — 4 ст ложки

Манная крупа — 1 1/2 ст ложки

Лук репчатый — 1 шт

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 1 ст ложка

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Нарежьте куриное филе и прокрутите через мясорубку. Добавьте яйца, соль, манную крупу, молоко и сметану, перемешайте и оставьте тесто на 20 минут. Нагрейте сковороду с маслом и выложите тесто. Жарьте оладьи с обеих сторон. Нарежьте лук чеснок и шампиньоны. Обжарьте лук с чесноком на масле до золотистого цвета, добавьте шампиньоны и готовьте до мягкости. Снимите с огня, добавьте майонез, сметану, посолите, поперчите и перемешайте. Подавайте блины горячими с грибным соусом.

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