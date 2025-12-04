Куриные котлеты с золотистой хрустящей корочкой — простой способ от известного критика Нигеллы Лоусон

Обычные панировочные сухари можно заменить неожиданным ингредиентом, который придаст котлетам ресторанный вид и хрустящую текстуру. Такой прием упрощает готовку и подходит даже для безглютенового меню, превращая повседневное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Секрет — кукурузные хлопья, измельченные до крупной крошки. Куриное филе маринуют в смеси горчицы, яйца, чеснока и корицы, а затем обваливают в подготовленных хлопьях со специями. После небольшого подсыхания на решетке котлеты обжаривают по три минуты с каждой стороны на разогретом масле, чтобы корочка стала золотистой и хрустящей, а внутри мясо осталось сочным.

Подают с салатом из свежих овощей и лимонным соком. Этот простой прием показывает, что привычные продукты для завтрака могут превратить домашний ужин в гастрономическое удовольствие.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки любят использовать варенье для пирожков и тортов, но именно оно чаще всего подводит: начинка течет, подгорает и портит внешний вид изделия. К счастью, есть несколько надежных способов быстро сделать варенье густым, не меняя его естественный вкус и аромат.