Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 12:40

Куриные котлеты с золотистой хрустящей корочкой — простой способ от известного критика Нигеллы Лоусон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обычные панировочные сухари можно заменить неожиданным ингредиентом, который придаст котлетам ресторанный вид и хрустящую текстуру. Такой прием упрощает готовку и подходит даже для безглютенового меню, превращая повседневное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Секрет — кукурузные хлопья, измельченные до крупной крошки. Куриное филе маринуют в смеси горчицы, яйца, чеснока и корицы, а затем обваливают в подготовленных хлопьях со специями. После небольшого подсыхания на решетке котлеты обжаривают по три минуты с каждой стороны на разогретом масле, чтобы корочка стала золотистой и хрустящей, а внутри мясо осталось сочным.

Подают с салатом из свежих овощей и лимонным соком. Этот простой прием показывает, что привычные продукты для завтрака могут превратить домашний ужин в гастрономическое удовольствие.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки любят использовать варенье для пирожков и тортов, но именно оно чаще всего подводит: начинка течет, подгорает и портит внешний вид изделия. К счастью, есть несколько надежных способов быстро сделать варенье густым, не меняя его естественный вкус и аромат.

Проверено редакцией
Читайте также
Ветчина, сыр, яйцо — сворачиваю рулетики. Проще и эффектнее оливье! Секрет идеальной закуски за 10 минут
Общество
Ветчина, сыр, яйцо — сворачиваю рулетики. Проще и эффектнее оливье! Секрет идеальной закуски за 10 минут
Никаких сложных рулетов! Лаваш, курица и бекон — эти трубочки из лаваша в сливочном соусе мой новый хит!
Общество
Никаких сложных рулетов! Лаваш, курица и бекон — эти трубочки из лаваша в сливочном соусе мой новый хит!
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Семья и жизнь
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Полноценный ужин всего за 20 минут и без усталости: простая бытовая система, которая экономит силы и приносит удовольствие
Общество
Полноценный ужин всего за 20 минут и без усталости: простая бытовая система, которая экономит силы и приносит удовольствие
Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот
Общество
Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот
кулинария
еда
блюда
рецепты
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 4 декабря: дроны против своих, десятки трупов
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина пообещала выступить с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой «Моссада» стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.