Куриное филе в сырно-чесночном соусе: безумно просто и вкусно! Нежное куриное филе в сливочном сырном соусе с пикантными нотками чеснока и плавленого сыра — это блюдо станет вашим любимым на все случаи жизни. Простота приготовления и насыщенный вкус покорят даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

Куриное филе — 1 шт. (около 200 г)

Сметана 20% — 250 г

Сыр твердый — 50 г

Сыр плавленый — 1 шт. (обычный или копченый)

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль, перец черный — по вкусу

Зелень (петрушка/укроп) — для подачи

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте на разогретом масле до легкой румяности. Посолите, поперчите. Добавьте измельченный чеснок, обжаривайте 1 минуту. Влейте сметану, перемешайте и убавьте огонь. Натрите твердый сыр, нарежьте плавленый сыр мелкими кубиками. Добавьте оба вида сыра в сковороду, помешивайте до полного растворения и однородности соуса. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью. Идеально с пастой, рисом или картофельным пюре. Приятного аппетита!

