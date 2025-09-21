Куриное филе в сырно-чесночном соусе: безумно просто и вкусно! Нежное куриное филе в сливочном сырном соусе с пикантными нотками чеснока и плавленого сыра — это блюдо станет вашим любимым на все случаи жизни. Простота приготовления и насыщенный вкус покорят даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты
- Куриное филе — 1 шт. (около 200 г)
- Сметана 20% — 250 г
- Сыр твердый — 50 г
- Сыр плавленый — 1 шт. (обычный или копченый)
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соль, перец черный — по вкусу
- Зелень (петрушка/укроп) — для подачи
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте на разогретом масле до легкой румяности. Посолите, поперчите. Добавьте измельченный чеснок, обжаривайте 1 минуту. Влейте сметану, перемешайте и убавьте огонь. Натрите твердый сыр, нарежьте плавленый сыр мелкими кубиками.
- Добавьте оба вида сыра в сковороду, помешивайте до полного растворения и однородности соуса. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью. Идеально с пастой, рисом или картофельным пюре. Приятного аппетита!
