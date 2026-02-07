Зимняя Олимпиада — 2026
Куриная начинка, от которой все в восторге. Этот соус пропитывает блины, и они тают во рту — мой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
В базовый рецепт легко добавить шампиньоны, немного тертого сыра или зелени — и каждый раз вы будете получать новое, еще более интересное блюдо. Эта начинка любит эксперименты и всегда получается удачной.

Для начинки беру 2 куриных филе (около 400–500 г) и нарезаю их небольшими кубиками. Обжариваю мясо на сковороде с разогретым растительным маслом на сильном огне до легкой румяной корочки. Затем огонь уменьшаю до среднего, добавляю к курице одну мелко нарезанную луковицу и обжариваю все вместе до мягкости лука. Если хочется, на этом же этапе можно добавить 200 г нарезанных шампиньонов. Вливаю в сковороду 200 мл сливок 20% жирности, добавляю соль, черный перец и другие любимые специи по вкусу (отлично подойдет немного паприки или сушеного чеснока). Перемешиваю и тушу под крышкой на самом медленном огне около 10–15 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет совсем мягкой. В самом конце можно добавить горсть рубленой зелени (укроп, петрушка) и при желании 50–70 г тертого сыра, размешать до его расплавления. Даю начинке немного остыть — она станет еще гуще. Этой теплой массой заполняю готовые блины и заворачиваю их конвертиком. Блины с такой начинкой можно подавать сразу или слегка обжарить с двух сторон на сливочном масле до хрустящей корочки.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
блины
рецепты
Масленица
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
