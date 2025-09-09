Куриная грудка в бархатном соусе с шампиньонами: быстрый рецепт вкуснятины на обед или ужин! Это ароматное блюдо легко приготовить на сковороде. Сливочно-чесночная подлива получается густой и бархатной благодаря добавлению муки, а куриное мясо остаётся сочным и мягким. Отличный вариант для семейного ужина или угощения гостей.
Ингредиенты
- Куриное филе — 800 г
- Шампиньоны свежие — 400 г
- Чеснок — 4-5 зубчиков
- Сливки 10% — 200 мл
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Специи для курицы — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Мука — 1 ст. л. с небольшой горкой
Приготовление
- Куриное филе нарезают небольшими кусочками, приправляют специями, солью и перцем. На сковороде разогревают масло и обжаривают курицу до лёгкой золотистой корочки, затем перекладывают на тарелку. В той же сковороде обжаривают нарезанные пластинками шампиньоны и тонко нарезанный чеснок, после чего добавляют муку и быстро перемешивают, чтобы она равномерно разошлась и слегка подрумянилась.
- Вливают сливки тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы получился густой и однородный соус без комков. В сковороду возвращают куриные кусочки, перемешивают с подливой и тушат под крышкой около 10–12 минут на слабом огне до полной готовности мяса. Подают блюдо горячим, поливая курицу ароматной сливочно-грибной подливкой.
