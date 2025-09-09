Куриная грудка в бархатном соусе с шампиньонами: быстрый рецепт вкуснятины на обед или ужин! Это ароматное блюдо легко приготовить на сковороде. Сливочно-чесночная подлива получается густой и бархатной благодаря добавлению муки, а куриное мясо остаётся сочным и мягким. Отличный вариант для семейного ужина или угощения гостей.

Ингредиенты

Куриное филе — 800 г

Шампиньоны свежие — 400 г

Чеснок — 4-5 зубчиков

Сливки 10% — 200 мл

Масло растительное — 1 ст. л.

Специи для курицы — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Мука — 1 ст. л. с небольшой горкой

Приготовление

Куриное филе нарезают небольшими кусочками, приправляют специями, солью и перцем. На сковороде разогревают масло и обжаривают курицу до лёгкой золотистой корочки, затем перекладывают на тарелку. В той же сковороде обжаривают нарезанные пластинками шампиньоны и тонко нарезанный чеснок, после чего добавляют муку и быстро перемешивают, чтобы она равномерно разошлась и слегка подрумянилась. Вливают сливки тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы получился густой и однородный соус без комков. В сковороду возвращают куриные кусочки, перемешивают с подливой и тушат под крышкой около 10–12 минут на слабом огне до полной готовности мяса. Подают блюдо горячим, поливая курицу ароматной сливочно-грибной подливкой.

