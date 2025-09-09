Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:30

Куриная грудка в бархатном соусе с шампиньонами: быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная грудка в бархатном соусе с шампиньонами: быстрый рецепт вкуснятины на обед или ужин! Это ароматное блюдо легко приготовить на сковороде. Сливочно-чесночная подлива получается густой и бархатной благодаря добавлению муки, а куриное мясо остаётся сочным и мягким. Отличный вариант для семейного ужина или угощения гостей.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 800 г
  • Шампиньоны свежие — 400 г
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Сливки 10% — 200 мл
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Специи для курицы — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Мука — 1 ст. л. с небольшой горкой

Приготовление

  1. Куриное филе нарезают небольшими кусочками, приправляют специями, солью и перцем. На сковороде разогревают масло и обжаривают курицу до лёгкой золотистой корочки, затем перекладывают на тарелку. В той же сковороде обжаривают нарезанные пластинками шампиньоны и тонко нарезанный чеснок, после чего добавляют муку и быстро перемешивают, чтобы она равномерно разошлась и слегка подрумянилась.
  2. Вливают сливки тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы получился густой и однородный соус без комков. В сковороду возвращают куриные кусочки, перемешивают с подливой и тушат под крышкой около 10–12 минут на слабом огне до полной готовности мяса. Подают блюдо горячим, поливая курицу ароматной сливочно-грибной подливкой.

Ранее мы готовили куриную грудку «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке.

курица
грибы
шампиньоны
сливки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Глава АТОР перечислила, какие страны нарастили турпоток в Россию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.