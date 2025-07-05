Курица в шубе: как удивить мужа и не стоять у плиты

Иногда хочется приготовить что-то вкусное, но без лишних хлопот. Этот рецепт куриного филе под шубой — настоящая палочка-выручалочка!
Блюдо получается нежным, сочным и очень аппетитным. Маринованное филе, грибная подушка, картофель и сырная корочка — идеальное сочетание!
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Шампиньоны — 300 г
- Картофель — 3 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сливки — 150 мл
- Сыр — 100 г
- Соль, перец, травы, масло
Филе слегка отбиваем, маринуем в специях с маслом. Лук и грибы обжариваем, добавляем сливки. На филе выкладываем грибную смесь, тертый картофель, сыр. Запекаем 25 минут при 180°C. Пальчики оближешь!
Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.