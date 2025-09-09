Уточнены данные о россиянах среди пострадавших при протестах в Непале Посольство России: среди пострадавших при беспорядках в Непале нет россиян

На текущий момент среди пострадавших в ходе массовых протестов в Непале нет граждан РA, заявил представитель российского посольства в южноазиатской стране. По его словам, которые приводит РИА Новости, там сохраняется стабильная обстановка. При этом дипведомство внимательно следит за развитием ситуации.

Мы смотрим внимательно, есть ли пострадавшие среди россиян. На данный момент нет ни одного пострадавшего россиянина. То есть все стабильно, — сказал представитель дипломатического ведомства.

По данным газеты Himalayan Times, общее число пострадавших в результате протестов в Катманду, последовавших за запретом на деятельность в Непале ряда крупных социальных сетей, превысило 500 человек. Кроме того, 19 человек числятся погибшими.

Ранее все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих постов в парламенте и местных органах власти. Как уточнил глава политической силы Гьян Бахадур Шахи, такое решение принято на фоне продолжающихся в стране протестов.