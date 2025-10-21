Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 15:24

Курица по-корейски: просто как дважды два, но вкусно, как в ресторане. Готовим за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я подсмотрел у корейского шефа на местном фуд-корте — он готовил курицу с такой скоростью и легкостью, что я не удержался и попросил рассказать секрет. Оказалось, все гениальное просто: крахмал для хрустящей корочки и сбалансированный соус, который готовится за минуту. Теперь это мое коронное блюдо, когда нужно быстро накормить компанию чем-то эффектным и необычным.

Готовлю так: 700 г куриного филе режу кубиками, обваливаю в смеси кукурузного крахмала, соли и перца. Обжариваю на сильном огне до хрустящей корочки. Для соуса смешиваю 2 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. масла, давленый чеснок и паприку. Развожу 0,5 ст. л. крахмала в 70 мл воды, вливаю в соус и увариваю до загустения. Заливаю курицу соусом, прогреваю минуту, посыпаю зеленым луком и кунжутом. Подаю с рисом — блюдо исчезает со стола быстрее, чем я успеваю рассказать его историю.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

