Курица, от которой гости облизывают пальцы! Фирменный рецепт с изюминкой

Курица, от которой гости облизывают пальцы! Фирменный рецепт с изюминкой

Куриные бедра с овощами под апельсиново-горчичным соусом — праздник вкуса без хлопот! Это блюдо — идеальный компромисс между повседневным ужином и праздничным угощением. Нежные куриные бедра в золотистой корочке, томленые овощи и пикантно-сладкий соус создают гармонию вкусов, которая впечатлит даже самых взыскательных гостей. А готовится все удивительно просто!

Начните с маринада: смешайте сок 1 крупного апельсина, 2 ст. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. меда, 2 измельченных зубчика чеснока, щепотку соли и перца. 4 куриных бедра (около 800 г) тщательно обмажьте этим соусом и оставьте мариноваться на 30 минут. Тем временем подготовьте овощи: 2 средние моркови нарежьте брусочками, 1 красный лук — четвертинками, 1 кабачок — толстыми кружочками.

Разогрейте духовку до 200 °C. В глубокий противень выложите овощи, сверху разместите куриные бедра вместе с маринадом. Запекайте 35–40 минут, пока курица не покроется румяной корочкой, а овощи не станут мягкими. В процессе готовки 2–3 раза полейте мясо и овощи выделившимся соком.

Финальный штрих — свежая зелень (петрушка или кинза) и апельсиновые дольки для подачи. Аромат цитрусов, пикантная горчица и карамельные нотки запеченных овощей создают поистине праздничную композицию!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.