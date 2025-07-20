Не варенье, а пища богов! Готовим рубиновый джем из арбуза

Не варенье, а пища богов! Готовим рубиновый джем из арбуза

Арбузный джем — это вкусный десерт рубинового цвета с медовым послевкусием и легкой карамельной ноткой, где сладость мякоти превращается в густой сироп. Не варенье, а пища богов!

Рецепт: возьмите 1 кг арбузной мякоти без косточек (подойдет даже слегка недозрелый арбуз), нарежьте кубиками 2×2 см. Сложите в кастрюлю, засыпьте 800 г сахара и оставьте на 3 часа, пока не выделится сок. Доведите до кипения на среднем огне, добавьте сок одного лимона и 1 ч. л. ванилина, уваривайте 40 минут, снимая пену. Готовность проверьте каплей сиропа на блюдце — если не растекается, варенье готово.

Разлейте по стерильным банкам и закатайте. Вкус удивляет — вместо ожидаемой водянистости получается насыщенный фруктово-медовый букет с легкой цитрусовой кислинкой. Это варенье идеально к сырникам, мороженому или просто к чаю.

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