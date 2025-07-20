Самый пушистый салат с нежной курочкой — вам понадобится только терка!

Салат с курицей и пекинской капустой — это идеальное сочетание воздушной текстуры и насыщенного вкуса. Все ингредиенты просто натираются в миску, а результат радует легкостью и аппетитным внешним видом. Простой, быстрый и всегда удачный вариант для праздничного или семейного стола.
Ингредиенты:
- картофель вареный — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- куриная грудка — 200 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- пекинская капуста — 250 г;
- майонез — 200 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Лук нарезать полукольцами, пекинскую капусту нашинковать.
- В салатник натереть картофель, разровнять и смазать майонезом.
- Добавить слой лука, посолить, поперчить, снова майонез.
- Натереть курицу, затем белки, покрыть майонезом.
- Выложить капусту, посыпать натертым сыром.
- Сверху — натертые желтки.
- Оставить на пропитку минимум на час.
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