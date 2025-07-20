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20 июля 2025 в 15:32

Самый пушистый салат с нежной курочкой — вам понадобится только терка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с курицей и пекинской капустой — это идеальное сочетание воздушной текстуры и насыщенного вкуса. Все ингредиенты просто натираются в миску, а результат радует легкостью и аппетитным внешним видом. Простой, быстрый и всегда удачный вариант для праздничного или семейного стола.

Ингредиенты:

  • картофель вареный — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • куриная грудка — 200 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • пекинская капуста — 250 г;
  • майонез — 200 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук нарезать полукольцами, пекинскую капусту нашинковать.
  2. В салатник натереть картофель, разровнять и смазать майонезом.
  3. Добавить слой лука, посолить, поперчить, снова майонез.
  4. Натереть курицу, затем белки, покрыть майонезом.
  5. Выложить капусту, посыпать натертым сыром.
  6. Сверху — натертые желтки.
  7. Оставить на пропитку минимум на час.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
салаты
курица
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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