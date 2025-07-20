Самый пушистый салат с нежной курочкой — вам понадобится только терка!

Самый пушистый салат с нежной курочкой — вам понадобится только терка!

Салат с курицей и пекинской капустой — это идеальное сочетание воздушной текстуры и насыщенного вкуса. Все ингредиенты просто натираются в миску, а результат радует легкостью и аппетитным внешним видом. Простой, быстрый и всегда удачный вариант для праздничного или семейного стола.

Ингредиенты:

картофель вареный — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

куриная грудка — 200 г;

яйца вареные — 3 шт.;

сыр твердый — 150 г;

пекинская капуста — 250 г;

майонез — 200 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами, пекинскую капусту нашинковать. В салатник натереть картофель, разровнять и смазать майонезом. Добавить слой лука, посолить, поперчить, снова майонез. Натереть курицу, затем белки, покрыть майонезом. Выложить капусту, посыпать натертым сыром. Сверху — натертые желтки. Оставить на пропитку минимум на час.

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