Адвокат назвала условия признания завещания ничтожным

Завещание может быть признано ничтожным, если наследодатель в момент его составления не осознавал значение своих действий или не мог ими руководить, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, для оспаривания документа истцу необходимо предоставить суду медицинские доказательства, подтверждающие неадекватное состояние завещателя.

Одной из распространенных причин для обращения с иском об анулировании завещания является неспособность наследодателя в момент совершения завещания понимать значение своих действий или руководить ими. Истцу следует представить в суд доказательства, которые бы подтверждали, что на момент составления завещания наследодатель был неспособен руководить своими действиями. Такими документами могут быть выписки из медицинских карт о состоянии здоровья и справки из психоневрологического или наркологического диспансеров, — пояснила Данильченко.

Она отметила, что кроме психического состояния, основанием для признания завещания недействительным могут стать формальные нарушения: отсутствие подписи, некорректные реквизиты или фальсификация. Также, по ее словам, документ можно оспорить, если воля наследодателя была искажена из-за обмана, угроз или неблагоприятных обстоятельств.

Еще частыми причинами обращения в суд с иском о признании завещания недействительным является то, что завещание не подписано, не указаны реквизиты паспорта наследодателя, подпись в завещании выполнена иным лицом или, например, воля наследодателя изложена неоднозначно. К доказательствам, которые могут подтвердить эти обстоятельства относятся: заключение судебной почерковедческой экспертизы, образцы подписи и почерка наследодателя, — резюмировала Данильченко.

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