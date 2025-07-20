Кабачки по-грузински за 10 минут — и все в восторге! Секрет быстрого ужина

Кабачки по-грузински за 10 минут — и все в восторге! Секрет быстрого ужина

Кабачки по-грузински — просто, быстро и безумно вкусно! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то легкого, полезного и при этом невероятно аппетитного. Всего 10 минут — и обычные кабачки превращаются в ароматное блюдо с пикантным вкусом, которое исчезает со стола моментально! Идеальный вариант для летнего ужина или быстрой закуски к приходу гостей.

Начните с подготовки кабачков — 2 молодых плода (около 400 г) нарежьте тонкими кружочками (если кабачки молодые, кожуру можно не счищать). Разогрейте на сковороде 2 ст. л. растительного масла и обжарьте кабачки на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Посолите (0,5 ч. л.) и поперчите по вкусу прямо в процессе жарки.

Пока кабачки готовятся, приготовьте пикантную заправку: измельчите 40 г грецких орехов, мелко порубите 20 г петрушки и смешайте с 2 ст. л. сметаны. Добавьте 1–2 измельченных зубчика чеснока — это придаст блюду особую пикантность.

Готовые кабачки выложите на тарелку, обильно полейте орехово-сметанной заправкой и сразу подавайте. Теплые кабачки в сочетании с хрустящими орехами и свежей зеленью создают потрясающую гармонию вкусов и текстур!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.