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20 июля 2025 в 19:00

Кабачки по-грузински за 10 минут — и все в восторге! Секрет быстрого ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки по-грузински — просто, быстро и безумно вкусно! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то легкого, полезного и при этом невероятно аппетитного. Всего 10 минут — и обычные кабачки превращаются в ароматное блюдо с пикантным вкусом, которое исчезает со стола моментально! Идеальный вариант для летнего ужина или быстрой закуски к приходу гостей.

Начните с подготовки кабачков — 2 молодых плода (около 400 г) нарежьте тонкими кружочками (если кабачки молодые, кожуру можно не счищать). Разогрейте на сковороде 2 ст. л. растительного масла и обжарьте кабачки на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Посолите (0,5 ч. л.) и поперчите по вкусу прямо в процессе жарки.

Пока кабачки готовятся, приготовьте пикантную заправку: измельчите 40 г грецких орехов, мелко порубите 20 г петрушки и смешайте с 2 ст. л. сметаны. Добавьте 1–2 измельченных зубчика чеснока — это придаст блюду особую пикантность.

Готовые кабачки выложите на тарелку, обильно полейте орехово-сметанной заправкой и сразу подавайте. Теплые кабачки в сочетании с хрустящими орехами и свежей зеленью создают потрясающую гармонию вкусов и текстур!

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рецепты
кабачки
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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