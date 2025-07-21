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21 июля 2025 в 06:20

Адвокат раскрыла главные преимущества брачного договора

Адвокат Матинова: брачный договор является лучшим способ распределить имущество

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Брачный договор является оптимальным инструментом для урегулирования имущественных вопросов между супругами, заявила NEWS.ru адвокат Анастасия Матинова. По ее словам, его можно заключить как до регистрации брака, так и после, но обязательным условием является нотариальное заверение,

Брачный договор можно заключить как до брака, так и после регистрации. Он должен быть заверен нотариально. Это отличный механизм для распределения имущества между супругами, в том числе для случаев, когда задействованы как общие, так и личные деньги. Таким образом, мы понимаем что брачный договор — это сделка между супругами, и если один из супругов передумал о ее условиях уже после того, как брачный договор был подписан и заверен нотариусом, то это возможно только в судебном порядке, — пояснила Матинова.

Она отметила, что в случае несогласия с условиями брачного договора заинтересованный супруг вправе обратится в суд. Однако, по ее словам, ему придется доказать, чем именно нарушены его права при подписании.

В случае несогласия с условиями брачного договора заинтересованный супруг вправе обратится в суд, однако ему придется доказать, чем именно нарушены его права при подписании. Нужны веские основания, чтобы оспорить договор. Например, несоблюдение нотариальной̆ формы, недееспособность одного из супругов или если один из супругов будет в крайне неблагоприятных условиях после подписания такого договора, или попросту — остается ни с чем, — резюмировала Матинова.

Ранее адвокат Мария Косицкая заявила, что в России в брачных контрактах невозможно прописать компенсацию за супружескую измену и предусмотреть какую-либо ответственность за это. Она отметила, что по закону этот поступок не расценивается как административное или уголовное нарушение.

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