Стало известно, когда Нетаньяху даст показания в суде Дачу показаний Нетаньяху в суде отложили до сентября из-за его недомогания

Окружной суд Иерусалима в очередной раз перенес слушания по уголовному делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На этот раз причиной стала болезнь главы правительства, у которого диагностировали пищевое отравление, пишет газета The Times of Israel.

Первоначально показания были назначены на 21–22 июля, но из-за трехдневного больничного Нетаньяху защита ходатайствовала о переносе. Хотя Генпрокуратура предложила провести слушания 23–24 июля, суд принял решение отложить процесс до сентября в связи с летними судебными каникулами.

Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. С момента первого заседания в декабре 2024 года процесс неоднократно прерывался — в последний раз на прошлой неделе из-за обострения ситуации в Сирии. Премьер категорически отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что 75-летний Нетаньяху в последние годы боролся с проблемами со здоровьем. В конце декабря 2024-го ему удалили простату, а в марте того же года главе кабмина сделали операцию по удалению грыжи. В том же месяце он пропустил несколько рабочих дней из-за гриппа. Годом ранее ему сделали операцию по установке кардиостимулятора.