В Израиле сообщили о болезни Нетаньяху У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника после употребления испорченной пищи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху три дня проведет дома из-за пищевого отравления, сообщает портал The Times of Israel. Отмечается, что его осмотрел врач и выявил воспаление кишечника.

В офисе Нетаньяху сообщили, что после дополнительных тестов состояние его здоровья признано хорошим. Кроме того, он получает капельницы в связи с обезвоживанием, вызванным болезнью.

В соответствии с указаниями врачей премьер-министр в течение следующих трех дней будет отдыхать дома и оттуда будет руководить государственными делами, — говорится в публикации.

Издание пишет, что 75-летний Нетаньяху в последние годы боролся с проблемами со здоровьем. В конце декабря 2024-го ему удалили простату, а в марте того же года главе кабмина сделали операцию по удалению грыжи. В том же месяце он пропустил несколько рабочих дней из-за гриппа. Годом ранее ему сделали операцию по установке кардиостимулятора.

До этого сообщалось, что футболист бразильского «Сантоса» Неймар не тренировался с командой из-за коронавируса. 33-летний спортсмен находился дома и проходил симптоматическое лечение.