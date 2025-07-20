Винегрет отдыхает! Мой вариант яркого овощного салата «Бабье лето»

Салат «Бабье лето» — свежесть в каждой ложке! Этот яркий, хрустящий салат — настоящий витаминный взрыв! В нем идеально сочетается сочная капуста, пикантный редис, сладкая кукуруза и ароматная зелень. Он напоминает о теплых деньках, когда овощи с грядки особенно ароматные и сочные. Готовится за 15 минут, а исчезает со стола еще быстрее!

Начните с подготовки овощей: 200 г белокочанной капусты тонко нашинкуйте и слегка помните руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче. 3 редиски нарежьте тонкими кружочками, половину моркови — соломкой, а половину красного лука — полукольцами. 3 огурца и половину болгарского перца нарежьте тонкой соломкой. Пучок зелени (укроп, петрушка) мелко порубите.

В большой миске смешайте все овощи, добавьте 1 зубчик чеснока (пропущенный через пресс) и 200 г консервированной кукурузы. Заправьте салат смесью из 4 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. красного винного уксуса, щепотки специй (паприка, черный перец) и соли по вкусу. Дайте настояться 10–15 минут — так вкусы лучше соединятся.

Этот салат хорош сразу после приготовления, но на следующий день становится еще вкуснее! Подавайте его как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу — в любом случае он подарит ощущение свежести и летнего настроения.

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