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21 июля 2025 в 05:33

МЧС предупредило о возможности потери имущества в жару

МЧС России предупредило, что в жару растет риск возгорания электромобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В период аномально высоких температур возрастает риск возгорания электромобилей из-за перегрева литий-ионных аккумуляторов. Как сообщили ТАСС в МЧС России, рабочая температура батарей ограничена диапазоном от -40 до +50 градусов по Цельсию, при превышении которого возможен перегрев и воспламенение.

Пожар в электромобилях имеет под собой серьезные последствия, так как возгорание литий-ионных аккумуляторных батарей очень сложно потушить имеющимися в распоряжении водителей средствами пожаротушения, — отметили в ведомстве.

Основными причинами пожаров специалисты называют короткое замыкание, перезаряд батарей и термический распад электролита. В МЧС констатируют прямую зависимость между ростом парка электромобилей и увеличением числа их возгораний, хотя общая статистика пожаров автотранспорта в 2025 году снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты рекомендуют владельцам электрокаров в жаркую погоду избегать длительной парковки на солнце и перегрузки зарядных устройств. Особую опасность представляет «цепная реакция» возгорания элементов батареи, требующая специальных средств тушения.

Ранее сообщалось, что аномально высокие температуры серьезно влияют на психоэмоциональное состояние людей. Каждый пятый россиянин становится раздражительным в жару, а каждая десятая семья сталкивается с учащением бытовых конфликтов.

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