В Турции жестко высказались о последнем шансе для Украины

В Турции жестко высказались о последнем шансе для Украины dikGAZETE: третий раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом Киева

Предстоящий раунд переговоров в Стамбуле станет финальной возможностью для Украины и Запада договориться с Россией, заявило турецкое издание dikGAZETE. По мнению журналистов, альтернативой могут стать более серьезные проблемы для Киева.

В публикации утверждается, что Москва неоднократно предлагала возможности для диалога, но позитивно к этому подходил лишь президент США Дональд Трамп. Ответственность за отсутствие прогресса, по версии издания, лежит не на Кремле, а на западных лидерах и поддерживаемом ими Киеве.

Отмечается, что Россия, всегда дипломатично приглашавшая к переговорам, была вынуждена прибегнуть к новым мерам. Это объясняется действиями киевских властей, которые организуют инциденты на российской территории и поощряют радикальные группировки.

Это последний шанс для западников и киевского режима. Им следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с еще большими проблемами, — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация предложила России провести третий раунд переговоров по мирному урегулированию кризиса на следующей неделе. По его словам, инициативу озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров.