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21 июля 2025 в 08:26

Появилось фото автобуса, слетевшего с обрыва в Якутии

Фото: t.me/sledcom_press*

Следственный комитет показал кадр с места ДТП в Якутии, где погибли минимум 13 сотрудников шахты и еще десятки пострадали. На нем видно полностью разрушенное транспортное средство после падения с обрыва. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авария произошла при выезде грузовика с территории шахты. По предварительной информации, 52-летний водитель «КамАЗа», перевозивший вахтовиков, допустил съезд с обрыва высотой около 30 метров.

Авария произошла в ночь на 21 июля. Пресс-служба регионального Минздрава уточнила, что после серьезного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии с участием шахтеров-вахтовиков пострадали 20 человек. Из них 10 были госпитализированы в местную больницу, причем двое находятся в тяжелом состоянии.

Еще девять человек получили амбулаторную помощь. Им были поставлены диагнозы, не требующие срочной госпитализации, преимущественно, ушибы и ссадины. У одного из пострадавших выявлен перелом лодыжки без смещения, не нуждающийся в операции.

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