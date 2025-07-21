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21 июля 2025 в 09:27

Более 1500 машин застряли у Крымского моста

В очередь на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи встали 1590 машин

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В понедельник, 21 июля, в очередь на Крымский мост со стороны Тамани встали 1250 транспортных средств, сообщил оперативный Telegram-канал. Со стороны Керчи насчитали 340 машин, которые ждут около часа. Такая ситуация представлена по состоянию на 09:00 по московскому времени.

В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Ожидание более трех часов, — говорится в сообщении.

До этого стало известно об очереди из тысячи машин на автоподходе со стороны Кубани. Тогда со стороны Крыма проезда ожидали 170 машин. В 07:00 проезда по мосту ждали 700 автомобилей. Ожидание растягивается на три и более часа.

Ранее автомобильная очередь на Крымском мосту достигла исторического максимума. Впервые за семь лет существования конструкции пробка составила 22 километра. В очереди стояли около 1,7 тысячи транспортных средств.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали 17 июля. Инфоцентр просил сохранять спокойствие тех, кто находится в зоне досмотра, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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