Юрист раскрыл, в каком случае позирование в форме креста грозит наказанием Юрист Русяев: позирование в виде креста карается в случае ироничных комментариев

Позирование в форме креста («распятие») может стать причиной штрафа, если действия сопровождаются ироничным комментарием, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, авторов подобных видео привлекут к ответственности в случае демонстрации неуважения к христианской символике.

Если подросток позирует у знака в форме креста — допустим, дорожного указателя — и сопровождает это комментарием с иронией или демонстрацией неуважения к христианской символике, то такой контент может стать предметом разбирательства. Российское законодательство защищает чувства верующих, и публичное воспроизведение образов, связанных с христианскими святынями, требует деликатного отношения, — добавил Русяев.

По его словам, подобные ролики, особенно если они сопровождаются ироничными или провокационными элементами — будь то комментарии, музыка или визуальные вставки, в которых религиозные образы используются в контексте насмешки или шока — выходят за рамки допустимого. Использование христианской символики в подобных форматах — особенно в сочетании с откровенно жестоким или унизительным контентом — оскорбляет чувства верующих и подрывает базовые нормы уважения в обществе, подчеркнул юрист.

Уже сам факт подобного сочетания образов и контекста может подпадать под правовую ответственность. Такие действия должны оцениваться как недопустимые и потенциально наказуемые в рамках действующего законодательства, — подытожил Русяев.

Ранее стало известно, что двое детей восьми и шести лет подожгли венки около Вечного огня на территории мемориала «Боевая Слава» братьям Королевым в Пошехонье Ярославской области. Пресс-служба регионального управления МВД России сообщила, что в отношении законных представителей ребят составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.