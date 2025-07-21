«Время открыть глаза»: во Франции ужаснулись мобилизации на Украине Французский депутат Дюпон-Эньян осудил насильственную мобилизацию на Украине

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети Х осудил насильственную мобилизацию на Украине. Так он прокомментировал видео, на котором люди в военной форме тащат человека по земле.

Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та «демократия», которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза, — написал он.

В интернете регулярно появляются видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов нередко избивают задержанных.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором сотрудники территориального центра комплектования издеваются над молодыми людьми. На кадрах видно, как военком швыряет о землю парня со связанными за спиной руками. Где именно было сделано видео, неизвестно.

До этого житель города Хмельницкого на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, спасаясь от насильственной мобилизации. Перед этим правоохранители его остановили для вручения повестки.